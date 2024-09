O Rio Grande do Sul já pagou até julho R$ 534,213 milhões em programas sociais do governo gaúcho via Cartão do Cidadão, que é operacionalizado pela Vero. Pela tabela passada à coluna pelo presidente do Banrisul, Fernando Lemos, os maiores montantes são no Volta por Cima e no Devolve ICMS. Tem ainda o Todo Jovem na Escola e o Professor do Amanhã.