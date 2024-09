De crédito a licenciamento ambiental, passando por dólar e irrigação: o agro na reconstrução do RS

Crédito para o agronegócio, irrigação, licenciamento ambiental, novo incentivo a indústrias, impacto do câmbio na agropecuária e preços das commodoties estão entre os temas do Campo em Debate: A força do agro na reconstrução do RS, realizado pelo Grupo RBS no estande do Banrisul na Expointer. Assista abaixo o evento mediado pela colunista Giane Guerra, com participação de Ernani Polo, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico; Fernando Lemos, presidente do Banrisul; Rodrigo Feix, diretor-adjunto do Departamento de Economia e Estatística-RS; e Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).