Criada em 2018, a locadora de carros Kovi, de São Paulo, lançará um novo aplicativo de transportes de passageiros para competir com Uber e 99, já consolidados no país. O investimento já passou de R$ 1 milhão. Porto Alegre será a primeira cidade a receber o serviço. O cadastro para motoristas será pelas plataformas do Google e da Apple. A ideia é começar com mil profissionais.