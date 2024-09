Lançamento e venda de imóveis caíram com força no RS; veja como seis cidades se saíram

Caiu 41% o lançamento de imóveis residenciais no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2024, na comparação com 2023. Foram 5.139 apartamentos novos colocados no mercado de janeiro a junho, ante 8.699 do mesmo período do ano passado. Os dados são da Brain Inteligência Estratégica. Não surpreende, pois muitas construtoras aguardavam a queda – que não veio – no juro e ainda foram pegas pela enchente neste meio tempo.