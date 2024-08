No total, os financiamentos imobiliários tiveram alta de 16,14% no Rio Grande do Sul no primeiro semestre sobre o mesmo período do ano passado, atingindo R$ 8,13 bilhões. Porém, os dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do RS (Sinduscon-RS) apontam que o comportamento foi diferente conforme a fonte do recurso para a compra da casa própria.