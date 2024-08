Com 20.399 unidades custeadas via FGTS no Minha Casa Minha Vida (MCMV), o Rio Grande do Sul atingiu a marca de R$ 3,1 bilhões em financiamentos habitacionais entre janeiro e junho deste ano. O valor supera em 55% os R$ 2 bilhões apurados em igual período de 2023. ,O avanço registrado no país, no mesmo período, foi de 47%.