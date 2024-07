Foram liberados alvarás para construção de cinco projetos que terão 1.541 imóveis de até R$ 200 mil em Porto Alegre. A intenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) é garantir o mais breve possível uma boa quantidade que se encaixe no programa do governo federal que prometeu comprar unidades para dar a desabrigados da cheia.