Empresa de tecnologia, a Scala Data Centers ampliará sua operação no Rio Grande do Sul com investimento bilionário. No início do ano, a companhia informou, com orçamento aprovado, que anunciaria US$ 2 bilhões em lançamentos e expansões na América Latina para 2024 e 2025. Um protocolo de intenções será assinado com o governo gaúcho na semana que vem.