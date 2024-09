Foi adiado para o dia 3 de outubro o resultado do leilão de uma esmeralda gigante, batizada de "Coração da Bahia". A mudança pela Grandes Leilões, que organiza a disputa, ocorreu a pedido do dono da peça para que um interessado, que vem do Exterior, possa avaliá-la e fazer sua oferta. Mesmo assim, como o leilão é online, ainda é possível oferecer lances – eles partem de R$ 150 milhões.