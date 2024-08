As reuniões são praticamente diárias, mas ainda não se conseguiu bater o martelo sobre quando as companhias aéreas iniciarão a venda de passagens para o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que está em obras para conserto dos estragos da inundação. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) espera documentação da Aeronáutica sobre capacidade do local para distribuir até o final da semana os slots, que são os horários para pousos e decolagens.