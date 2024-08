Maior cervejaria do Brasil, a Ambev doou 40 toneladas de malte do tipo pilsen, matéria-prima usada na produção de cerveja, para microcervejarias atingidas na enchente no Rio Grande do Sul. O insumo veio em caminhões direto da Maltaria Passo fundo, em sacos de 20 quilos. A distribuição é feita pela Associação Gaúcha de Microcervejarias (AGM) e pela Rede Craft para mais de 30 empresas.