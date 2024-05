A Ambev anunciou que irá parar sua produção de cerveja na fábrica de Viamão, na Região Metropolitana, para envasar água potável e doar à população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a companhia, serão cerca de 850 mil latas de água de 473 ml produzidas por dia no local. A distribuição inicia nesta quarta-feira (8).