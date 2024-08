De cerveja a guaraná: o que fez indústria gaúcha de 100 anos ter seu melhor 1º semestre de vendas

Conhecida pelo mais famoso guaraná gaúcho, mas com um portfólio que tem de água saborizada a cerveja, a centenária Fruki bateu seu recorde de vendas para um primeiro semestre. Não vence os números de segundo semestre, porque é difícil repetir a demanda das festas de final de ano. De janeiro a junho, a fabricante de Lajeado aumentou em 25% o volume de vendas e em 22% o faturamento, sobre o mesmo período do ano passado. Essas cifras não são informadas, apenas que a previsão do orçamento de vender R$ 750 milhões em 2024 deve ser superada, cantou à coluna a CEO da Fruki, Aline Eggers.