Empresa de tecnologia troca de lugar no 4º Distrito após ser alagada e bate recorde de faturamento

Criada há 15 anos em Porto Alegre, a Montê Tecnologia para Energia, que trabalha para automação de indústrias, trocou sua sede e depósito, que ficaram alagados, para um novo local, ainda que continuem no 4º Distrito. A operação saiu de uma área de 700 metros quadrados no bairro São Geraldo e foi para um prédio de cinco andares no bairro Navegantes. O imóvel era usado pela empresa Joape, de climatizadores, que também ficou parcialmente alagada, decidiu manter um escritório no quinto andar, mas transferiu o restante para sua fábrica em Santo Antônio da Patrulha.