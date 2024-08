Atingiu R$ 40 milhões o investimento que o Hospital Moinhos de Vento fez na sua unidade que começou a funcionar nesta segunda-feira (5) no Pontal Shopping, em Porto Alegre. Diferentemente das outras operações do empreendimento, o espaço foi comprado pela instituição de saúde, por R$ 15 milhões. O restante do valor foi usado na obra e na compra de equipamentos, detalhou à coluna o CEO Mohamed Parrini.