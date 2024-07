Empresa de Goiás, a Mundo Planalto cogita instalar um cassino no hotel do Hard Rock que está sendo construído em Gramado, na serra gaúcha. Ela está fazendo a implantação e fará a gestão do empreendimento. O CEO José Roberto Nunes pondera que a legislação que permitiria uma operação assim ainda está tramitando no Senado, ou seja, precisa ser aprovada e sancionada, obviamente.