Famoso por túnel de assalto e reformado após cheia: fica pronto 1º prédio revitalizado no Centro Histórico

Está prestes a ser inaugurado ainda em julho a primeira edificação revitalizada com as novas regras do Centro Histórico. O prédio do Xtay Cais Rooftop foi construído em 1946 na esquina da Rua Caldas Júnior com a Avenida Mauá, a 180 metros do pórtico do Cais Mauá. Foi concebido para ser moradia social, foi ocupado por 40 famílias, ficou abandonado e tornou-se conhecido como o local onde criminosos escavaram um túnel para tentar assaltar o Banrisul.