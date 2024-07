Com 45 empregos abertos, o famoso resort Costao do Santinho (sim, o acento foi retirado pela marca), em Florianópolis (SC) quer contratar gaúchos que foram atingidos pela enchente. Os salários variam de R$ 1.8 mil a R$ 5,5 mil. Há ainda a opção de alojamento até que o funcionário encontre onde morar, mas as vagas do espaço são limitadas.