Distribuidora de bebidas em Marcelino Ramos, no norte gaúcho, a Conte está oferecendo três galpões para empresas atingidas pela enchente instalarem seus negócios sem cobrança de aluguel por dois anos. Teria que ser pago apenas o gasto com energia elétrica. A ideia do proprietário, Edson Luis Conte, surgiu porque o espaço está ocioso.