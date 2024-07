Indústria que faz cosméticos e perfumes de óleo extraído de uvas da Serra quer dobrar número de lojas

Indústria e varejo gaúcho de cosméticos, a Empório Essenza projeta dobrar seu número de lojas até 2028 com expansão por franquias. Hoje, a marca tem 49 unidades em 16 Estados, sendo que apenas uma é própria. Para abrir uma loja, o investimento parte de R$ 240 mil. No caso do quiosque, começa em R$ 140 mil. O retorno do aporte vai de 18 a 36 meses, dependendo da operação, que exige, em média, quatro funcionários, diz o diretor de Expansão, Cássio Foresti. Em 2024, foram sete inaugurações no Rio Grande do Sul, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Mais quatro lojas serão abertas até o final do ano.