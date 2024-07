Grupo gaúcho que fatura R$ 2 bilhões começa a fabricar nova marca de cosméticos no RS

Fabricante de vassouras a pincéis e potes plásticos, o grupo InBetta, de Esteio, investiu R$ 10 milhões para criar uma marca de cosméticos para o rosto. A Lecieza foi desenvolvida ao longo de quatro anos em pesquisas feitas em parceria com universidades, como a USP, de São Paulo, e a UFRGS, do Rio Grande do Sul. A produção é feita na fábrica da Região Metropolitana, onde foram montados os laboratórios com equipamentos que absorveram a maior parte do aporte financeiro feito pela empresa. Por enquanto, foram contratadas sete pessoas, inclusive cientistas, mas a equipe aumentará.