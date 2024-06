Prorrogado prazo para adesão de empresas ao programa que pagará 2 salários a funcionários

Foi prorrogado para 12 de julho o prazo para empresas se cadastrarem no programa de manutenção de emprego lançado pelo governo federal como medida pós-enchente no Rio Grande do Sul. Serão pagos dois salários mínimos (R$ 2.824) por trabalhador, divididos em dois meses. As empresas complementarão a remuneração do mês. Ou seja, o funcionário receberá o mesmo valor de sempre de salário. O objetivo é desafogar o caixa das empresas ajudando no pagamento da folha.