Uma nova leva de empréstimos com juro reduzido pelo Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) está sendo preparada pelo governo federal. A garantia foi dada à coluna pelo ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, quando questionado sobre a rapidez com que os recursos terminaram nos bancos.