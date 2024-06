Empresa de ônibus de Canoas — cidade duramente atingida pela inundação —, a Sogal fechou acordo com funcionários com medidas trabalhistas para enfrentar o momento de dificuldade financeira. O transporte coletivo chegou a ser interrompido no município, impactando o faturamento da companhia. Atualmente, opera com passe livre, após a prefeitura de Canoas requisitar por decreto os bens, serviços e pessoal da empresa, o que será indenizado.