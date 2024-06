Mercado Público terá leilão para aluguel de cinco lojas, com cervejaria e churrascaria entre os interessados

Enquanto se trabalha para reabrir o que ainda está fechado pela cheia que atingiu o Mercado Público de Porto Alegre, a prefeitura prepara para julho o leilão de cinco lojas. Quase todas ficam de frente para o Largo Glênio Peres, tanto no primeiro quanto no segundo andar. Para operar espaços no ponto histórico, é preciso conquistar esta autorização e, por isso, os mercadeiros são chamados de permissionários. O último leilão havia sido realizado em janeiro.