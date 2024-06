Lojas do Mercado Público adotam pequenas adaptações com medo de novos alagamentos

Além de correr para reabrir após semanas fechados, lojistas do Mercado Público adotam algumas iniciativas que preparem os espaços para novos alagamentos no Centro Histórico, hipótese que, infelizmente, não pode ser ignorada. Alguns estabelecimentos já estão funcionando, enquanto outros preveem retomar as atividades nos próximos dias. Reaberto no último sábado (16), o restaurante Naval, de 1907, trocou acabamentos de madeira na parede por porcelanato que a imita.