Começam a ser normalizadas as vendas do site da Amazon no Rio Grande do Sul, inclusive para Porto Alegre e Região Metropolitana. A compra por consumidores já não está tão restrita como nas últimas semanas, quando apenas vendedores que se responsabilizassem pela entrega podiam comercializar. Há ainda, porém, o alerta de atraso na entrega das mercadorias e de algumas indisponibilidades.