Além de ser mantida mesmo com a enchente, a campanha da gigante dos alimentos Nestlé para marcar a Semana Farroupilha destinará parte da venda aos atingidos. A empresa mudará no Rio Grande do Sul a embalagem de dois produtos tradicionais. O tradicional chocolate Garoto se chamará "Guri" entre julho e setembro e o Nescafé Vidro terá, no rótulo, peão, cavalo e chimarrão, que são símbolos gaúchos.