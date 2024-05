Unidades da Braskem no polo petroquímico de Triunfo estão sendo paralisadas. A empresa informa que o bloqueio das estradas impactou o fornecimento de insumos para a operação das fábricas. Além disso, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas de Porto Alegre e Triunfo (Sindipolo), Ivonei Arnt, acrescenta que parou a captação de água, pois a casa de bombas do Rio Caí não está funcionando.