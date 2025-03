Trump sancionará países que comprem petróleo da Venezuela

Principal defensor do "Estados Unidos primeiro", o presidente Donald Trump prorrogou nesta segunda-feira (24) o prazo para que a petrolífera Chevron liquide suas operações na Venezuela e, paralelamente, anunciou que os países que comprarem petróleo ou gás venezuelano pagarão uma tarifa de 25%.

No final de fevereiro, o magnata republicano anunciou o fim da licença que permitia à Chevron operar na Venezuela e, dias depois, o Departamento do Tesouro deu à companhia um prazo até 3 de abril para liquidar suas operações de forma ordenada no país caribenho.