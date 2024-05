A entrega de combustíveis para diversas áreas do Interior está comprometida. O problema já começa no carregamento dos caminhões com o produto na base das distribuidoras, inclusive na região metropolitana de Porto Alegre. Mesmo quando ele ocorre, muitos dos veículos não conseguem chegar até o destino porque há bloqueio nas rodovias. Também está difícil receber etanol e biodiesel que precisam ser adicionados à gasolina e ao diesel.