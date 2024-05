Devido aos inúmeros deslizamentos de terra e cedências de asfalto, todas as vias que ligam Caxias do Sul a Porto Alegre estão bloqueadas na manhã desta quinta-feira (2). As vias utilizadas tradicionalmente por moradores da Serra, por Farroupilha, Bento Gonçalves e São Vendelino, foram bloqueadas ainda entre a última segunda (29) e terça-feira (30). Nesta quinta-feira (2), novas barreiras caíram em Itati, impossibilitando que a Rota do Sol fosse uma alternativa para o percurso.