A forte chuva que persiste em cair na Serra traz inúmeros problemas no trânsito. Nesta quinta-feira (2) o número de pontos de bloqueio total devido à queda de barreiras aumentou. Há cedência de asfalto, quedas de pontes e pistas submersas. No sentido Caxias - Capital não existem ligações liberadas. Todas as rodovias — RS-122, BR-116, BR-470 e RS-446 —possuem bloqueios total. A Rota do Sol, que era uma alternativa, já tem bloqueio total em dois pontos, em Itati,próximo ao Rio Três Forquilhas, entre Serra e Litoral.