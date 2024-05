As indústrias seguem buscando na Justiça a continuidade da isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o pão francês. A liminar obtida foi suspensa, mas o Sindicato das Indústrias de Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Rio Grande do Sul (Sindipan-RS) recorreu. De qualquer forma, o advogado Marcelo Poltronieri, do escritório Lauffer Advocacia, acredita que saia antes decisão sobre o mérito da ação.