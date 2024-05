O grande alívio que veio do Palácio Piratini para os supermercados foi manter a isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para frutas, legumes e hortaliças. Inicialmente, o tributo segue zerado até o final de 2024. Foi a maior flexibilização nos decretos de corte de incentivos fiscais feita pelo governador Eduardo Leite, mesmo com a retirada da Assembleia do projeto para elevar a alíquota básica e 17% para 19%.