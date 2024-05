Até o final do mês, a Farmácias São João dará, de graça, anticoncepcionais e medicamentos para pessoas com hipertensão, diabetes e asma. Recém-criado e colocado em prática nesta quarta-feira (8), o projeto "São João Popular" é inspirado no Farmácia Popular, do governo federal. O programa público, porém, impõe exigências que estão inviabilizando a retirada por vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Segundo o presidente da rede, Pedro Brair, a ideia é desburocratizar, já que muitas pessoas perderam documentos.