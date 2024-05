Iniciativa criada por um grupo de empresas está dando kits com produtos limpeza para moradores e donos de negócios no 4ª Distrito, uma das regiões mais atingidas pela enchente em Porto Alegre. O primeiro ponto de coleta fica na Avenida Cristóvão Colombo, 1512, das 9h às 17h, explica Bruno Dornelles, fundador da Tijolo Hub. A empresa é uma das envolvidas no projeto "Juntos pelo 4D" e tem sede no Instituto Caldeira — espaço de inovação que também foi invadido pela água.