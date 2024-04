Se continuar crescendo a vantagem do etanol sobre a gasolina, mais postos voltarão a comercializá-lo. Até então, era usado só para encher o tanque de carro de locadora. Na média do Rio Grande do Sul, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o álcool combustível, a R$ 4,34, está custando 77% do preço da gasolina, R$ 5,63.