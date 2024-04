Após anos e com períodos em que chegou a custar mais do que a gasolina, o etanol volta a valer a pena na hora de abastecer o carro em alguns casos. Pelo menor rendimento no motor, o preço precisa dele ser até 70% do valor da gasolina. Alguns especialistas dizem que até 80% já é vantajoso. O consumidor pode testar para ver o rendimento no seu veículo e fazer a conta. Para chegar ao percentual, divide-se o preço do etanol pelo da gasolina e multiplica-se por 100. Saiba mais no vídeo acima do comentário do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.