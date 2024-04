O etanol está de volta ao páreo, inclusive na disputa com a gasolina na hora em que o consumidor vai abastecer um carro flex. Na média do Rio Grande do Sul, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o álcool combustível, a R$ 4,34, está custando 77% do preço da gasolina, R$ 5,63. Em geral, os especialistas dizem que 70% compensa o rendimento menor no motor, mas há quem afirme que 80% já está valendo, como o engenheiro mecânico Anderson de Paulo, pesquisador de biocombustíveis.