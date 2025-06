Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

A jornalista Roseméri Regina Drago homenageou as empresárias são-marquenses Catiane Fredrez, Sandra Casagrande Polo e Andressa Pegoraro Scudiero com o Troféu Mulheres de Valor no Transporte Rogério Formighieri / Divulgação

No comando

A jornalista Roseméri Regina Drago foi a idealizadora da distinção Mulheres de Valor no Transporte, realizada recentemente, em São Marcos, capital gaúcha do caminhoneiro. As homenageadas, diretoras das frotas de caminhões de suas empresas: Andressa Pegoraro Scudiero, Catiane Fredrez e Sandra Casagrande Polo receberam a deferência das mãos de Roseméri, dia 12, nos salões da CIC de São Marcos.

A bela Elisa Isotton esbanjou simpatia e estilo na reunião assinada por Luciana Barboza e Michele Busetti, na Capim Santo Leandro Araújo / Divulgação

A dermatologista Rafaela Bergmann Correia em tarde invernal de tendências para prestigiar a designer de moda Juliana Sanmartin Inerson da Rocha / Divulgação

Ingredientes

A restaurateur Manuela Zatti comandante do Sebastiana está prosa. Também não é para menos. Graças ao cardápio de prazeres à mesa, o endereço gastronômico dela acaba de ser alçado à 20ª pontuação entre os 30 melhores do Estado, conforme aponta o ranking da Revista Sabores do Sul. Vale uma visita até lá para abraçar o conceito de Manuela e seu aplicado time.

Jessica Andrade Quintanilha e Marcel Cappelletti da Rosa, no dia do sim, para a posteridade Lisi Viezzer / Divulgação

Eliana Buffon e Viviane Barbosa, do atuante time da Comissão Social da Festuva 2026, trabalharam pelo sucesso da apresentação das candidatas Leandro Araújo / Divulgação

Paulo Buratto e Carla Pezzi, da diretoria da Comissão Comunitária da Festa da Uva, comemoram o êxito do jantar do último dia 29 Leandro Araújo / Divulgação

Matinê

Patrícia Parenza e Diego de Godoy, que formam a dupla eletrizante da festa Gudinaite, voltarão a causar por estas plagas. A reunião dançante pilotada com o bom gosto e carisma de Patrícia e Godoy fará rasante na pista do Zero54, no Moinho da Estação, às 18h, do sábado, 5 de julho. A proposta com hits da cena Disco pode ser conferida em @gudinaite.festa, no Instagram.

O presidente da Associação Sala de Arquitetos, Enio Stumpf, e o diretor da Persol, Rudinei Santos, em encontro que marcou o lançamento do showroom da marca caxiense de persianas Fabio Grison / Divulgação