Por que ação da Gerdau dispara com ameaça de Trump de dobrar a 50% tarifa do aço

A Gerdau foi criada no Rio Grande do Sul, mas hoje tem sede em São Paulo. Ricardo Teles / Gerdau Divulgação

Entre as maiores altas do dia na bolsa de valores de São Paulo, está a ação da Gerdau, puxada pela ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de dobrar de 25% a 50% as tarifas de importação sobre aço e alumínio. Estas não entraram na "trégua" e entram em vigor nesta semana.

Os papéis da siderúrgica — criada no Rio Grande do Sul, mas com sede atualmente em São Paulo — saltam quase 7%. Há bancos dizendo, inclusive, que a ação está "barata", ou seja, tem potencial de valorização maior.

O resultado financeiro da operação da empresa já tem uma participação grande do mercado norte-americano. A alta do preço do aço lá, como está previsto, a beneficiaria um bocado.

A Gerdau tem fábrica nos Estados Unidos, ficando ainda mais fácil aumentar produção local para substituir o aço importado que ficará bem mais caro com a taxação. Um executivo da empresa, porém, disse à coluna que a definição sobre isso ocorreria no segundo semestre, com um cenário mais previsível da guerra comercial.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: cabo submarino da Meta no RS, fábrica bilionária de biodiesel e leilão de ex-agência do Santander

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)