O empresariado gaúcho se dividiu quando um grupo de setores decidiu apoiar o aumento de 17% para 19% da alíquota básica de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao invés do corte de incentivos fiscais. Isso abriu espaço para o governo gaúcho reenviar o projeto à Assembleia Legislativa, que será votado em maio. A pressão empresarial, seja para qual lado for, é essencial na definição do voto pelos deputados. O programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, ouviu a Organização Avícola do Rio Grande do Sul (Asgav/Sipargs), que assinou o documento propondo a elevação do ICMS, e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Porto Alegre), que é contrária ao projeto. Confira abaixo trechos das entrevistas e ouça a íntegra delas no final da coluna.