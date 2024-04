O que os porto-alegrenses farão com o 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de 2024 que começou a ser pago nesta semana? Uma curta e objetiva pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) mostrou que exatamente metade dos entrevistados usará o dinheiro para pagar dívidas. É uma boa, considerando que a inadimplência entre os gaúchos está em quase 40%, se aproximando do recorde.