Em alta há meses, a inadimplência do consumidor bateu recorde no Rio Grande do Sul. A taxa atingiu 39,78% em março, segundo a Serasa Experian, superando os patamares anteriores mais altos, que tinham sido registrados no ano passado. São 3,614 milhões de gaúchos com contas atrasadas, ou seja, praticamente quatro em cada 10 adultos.