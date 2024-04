Para marcar a Semana Farroupilha, a gigante de alimentos Nestlé mudará no Rio Grande do Sul a embalagem de dois produtos tradicionais. A iniciativa mais curiosa envolverá o tradicional chocolate Garoto, que se chamará "Guri" entre julho e setembro. Já o Nescafé Vidro terá, no rótulo, peão, cavalo e chimarrão, que são símbolos gaúchos. Aliás, o Estado é o maior mercado de cafés solúveis, com uma fatia de 24% do total nacional.