Dona do mais famoso guaraná gaúcho, a Fruki Bebidas completa cem anos nesta segunda-feira (29). Além do aniversário, a empresa está comemorando a sua contabilidade de 2023. O centenário vem marcado pelo seu melhor resultado da história: um faturamento recorde de R$ 640 milhões. Somando a operação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o número é 16% superior ao do ano anterior, puxado por um aumento de 9% no volume de vendas.