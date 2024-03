As entidades empresariais voltaram a reforçar o coro contra o corte dos incentivos fiscais pelo governo do Estado, conforme se aproxima abril, mês no qual os decretos entram em vigor. Economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank é um dos que compila dados para argumentar que elevar tributo não é a saída. Seu levantamento começa apontando que a arrecadação de ICMS do Rio Grande do Sul cresceu 1.016,6% desde 1998 até 2023, enquanto a inflação do período foi de 372,2% e o crescimento do PIB de 46,9%. Confira abaixo trechos da entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, e ouça a íntegra no final da coluna.