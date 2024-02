Entidades empresariais têm reforçado o coro contra o corte de benefícios fiscais pelo governo do Estado. Os decretos entram em vigor em abril. Economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank elaborou um estudo comparando dados de arrecadação com o desempenho da economia. O material foi analisado em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Nela, ele explica que o setor de alimentos será o mais impactado e que nem todas as empresas conseguirão repassar a alta aos preços para os clientes. Assista acima ao trecho e ouça a íntegra da entrevista abaixo.