A indústria de pães buscará, por meio de recurso na Justiça, retomar o efeito da liminar que mantinha a isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o pão francês e para as massas congeladas para fazer o produto, mais conhecido pelo consumidor como "cacetinho". A decisão antecipada, antes de ser discutido o mérito da ação, tinha sido obtida pelo Sindicato das Indústrias de Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Rio Grande do Sul (Sindipan-RS), que argumentou que o tributo foi zerado por uma lei, não podendo ser contrariada por um decreto do Executivo, que está entre os que entram em vigor no dia 1º de abril.